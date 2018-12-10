Купюру в 500 евро изымают из оборота

Oxu.Az , 17 европейских стран откажутся от 500-евровой купюры с 26 января 2019 года. Как передает, 17 европейских стран откажутся от 500-евровой купюры с 26 января 2019 года.

Только в Германии и Австрии срок оборота этой купюры продлен до 26 апреля 2019 года.





Основная причина отказа от купюры номиналом 500 евро связана с террористами и фальшивомонетчиками.





Купюры в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро были обновлены с точки зрения параметров безопасности.





Отметим, что купюра номиналом 500 евро была выпущена в 2002 году и находилась в обороте 16 лет.