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Купюру в 500 евро изымают из оборота
Совет Европейского центробанка изымает из оборота купюру номиналом 500 евро.
Как передает
Только в Германии и Австрии срок оборота этой купюры продлен до 26 апреля 2019 года.
Основная причина отказа от купюры номиналом 500 евро связана с террористами и фальшивомонетчиками.
Купюры в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро были обновлены с точки зрения параметров безопасности.
Отметим, что купюра номиналом 500 евро была выпущена в 2002 году и находилась в обороте 16 лет.
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Совет Европейского центробанка изымает из оборота купюру номиналом 500 евро.
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