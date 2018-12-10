Турция строит новую военно-морскую базу на Черном море

Как передает, сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции. В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче на Эгейском море, в Гельджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.