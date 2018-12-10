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Турция строит новую военно-морскую базу на Черном море

11.12.2018 10:51 — Разное | Партизан  
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Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.

Как передает Oxu.Az, сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции. В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче на Эгейском море, в Гельджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Отмечается, что на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.

 
 
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Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.
 
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