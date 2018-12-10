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Турция строит новую военно-морскую базу на Черном море
Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.
Как передает
Отмечается, что на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.
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Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.
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