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Выявлять таланты и развивать их — таков принцип работы преподавателя Жиличской детской школы искусств Татьяны Пашковской

11.12.2018 — Разное | Кировец  
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Выявлять таланты и развивать их — таков принцип работы преподавателя Жиличской детской школы искусств Татьяны Пашковской

Как в народе говорят, где человек родился, там и пригодился. Так можно сказать и об учителе Жиличской детской школы искусств Татьяне Пашковской. Окончив это учебное заведение, она вернулась туда в качестве преподавателя и на протяжении уже многих лет преподает детям игру на аккордеоне.

Принцип ее работы — наблюдать за учениками, выявлять их таланты и развивать, насколько это возможно. На уроках Татьяна Григорьевна создает для каждого ребенка ситуацию успеха, эмоционального комфорта. Именно комплексное развитие творческих возможностей позволяет ученикам Татьяны Григорьевны в дальнейшем успешно реализовывать себя творчески, быть креативными личностями. Отличный контакт налажен у нее с родителями, что в важно работе учителя. Она принимает активное участие как в жизни детской школы искусств, так и за ее пределами, не останавливаясь на достигнутом. Результат работы Татьяны Пашковской можно увидеть на концертно-
игровых программах для жителей агрогородка и района.
Высоких успехов достиг дуэт аккордеонистов в составе Тео­ны Бебуриа и Матвея Пашковского, с которым преподаватель подготовила целую концертную программу. дуэт существует уже четыре года и является лауреатом многочисленных международных конкурсов и фестивалей, достойно представляет не только Жиличскую детскую школу искусств, но и район. Кроме этого ребята два года подряд выступают с концертами за рубежом. По приглашению некоммерческой ассоциации A.R.R.E.T «Возрождение и обновление для детей Чернобыля» Теона и Матвей гастролировали по городам Бельгии. В прошлом году вместе с ними выступал заслуженный коллектив Республики Беларусь «Кукушечка», а в этом году к ним присоединился танцевальный коллектив из г.Мозыря «Палес­кая зорачка». В рамках тура они дали десять концертов. Выступления проходили и в больших концертных залах на 700 мест, и в школах-интернатах. У дуэта уже появились свои поклонники, которые специально пришли, чтобы еще раз увидеть выступление Теоны и Матвея и взять автограф у юных музыкантов.
Концерты были благотворительными, и собранные средства перечислили в благотворительные фонды для организации оздоровления детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, детей-сирот из детских домов и малообеспеченных семей.
Ребята вернулись из поездки с хорошим настроением и новыми творческими планами. А педагог уже полна новых творческих идей, энтузиазма и огромного желания приобщать детей к прекрасному. Так пожелаем успеха человеку, который умеет делать успешными других людей!
Татьяна КОЗЛОВА.

 
 
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Как в народе говорят, где человек родился, там и пригодился. Так можно сказать и об учителе Жиличской детской школы искусств Татьяне Пашковской. Окончив это...
 
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