В Кировском ЦДОДиМ прошел день сельского школьника





С целью воспитания уважительного, доброго отношения к окружающим людям, а также развития желаний совершать добрые поступки и дела в Центре дополнительного образования г.Кировска прошел день сельского школьника. Участие принимали ребята из Боровицкой СШ, Чигиринской СШ, Барчицкого УПК ДС-СШ. Об этом рассказала культорганизатор ЦДОДиМ Ирина Стельмакова.

Игровую программу «Твори добро» педагоги Центра посвятили доброте. Вместе с детьми они отправились в путешествие, которое называлось «Страна добра». По дороге ребят ждали разные испытания. На «Сказочном перекрестке» ребятам нужно было угадать злого и доброго персонажей, сложить правильно пословицы и поговорки о добре на «Улице добрых слов». Ребята с большим азартом участвовали в конкурсах «Угадай мелодию», «Помоги маме», а на «Танцевальном бульваре» весело зажигали флешмоб.

Наиболее активные участники были награждены призами. Учащиеся получили заряд бодрости и хорошего настроения!

После игровой программы всех ждал мастер-класс «Новогодняя игрушка», здесь любой желающий мог смастерить игрушку своими руками.