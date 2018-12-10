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В Кировском ЦДОДиМ прошел день сельского школьника

11.12.2018 — Разное | Кировец  
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В Кировском ЦДОДиМ прошел день сельского школьника

С целью воспитания уважительного, доброго отношения к окружающим людям, а также развития желаний совершать добрые поступки и дела в Центре дополнительного образования г.Кировска прошел день сельского школьника. Участие принимали ребята из Боровицкой СШ, Чигиринской СШ, Барчицкого УПК ДС-СШ. Об этом рассказала культорганизатор ЦДОДиМ Ирина Стельмакова.
Игровую программу «Твори добро» педагоги Центра посвятили доброте. Вместе с детьми они отправились в путешествие, которое называлось «Страна добра». По дороге ребят ждали разные испытания. На «Сказочном перекрестке» ребятам нужно было угадать злого и доброго персонажей, сложить правильно пословицы и поговорки о добре на «Улице добрых слов». Ребята с большим азартом участвовали в конкурсах «Угадай мелодию», «Помоги маме», а на «Танцевальном бульваре» весело зажигали флешмоб.
Наиболее активные участники были награждены призами. Учащиеся получили заряд бодрости и хорошего настроения!
После игровой программы всех ждал мастер-класс «Новогодняя игрушка», здесь любой желающий мог смастерить игрушку своими руками.

 
 
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С целью воспитания уважительного, доброго отношения к окружающим людям, а также развития желаний совершать добрые поступки и дела в Центре...
 
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