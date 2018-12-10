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Названа самая популярная песня XX века

11.12.2018 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Названа самая популярная песня XX века

фото: ria.ru

Ее прослушали боле полутора миллиарда раз. Написанная в 1975 году, она трижды входила в топ-100. Последний раз – в этом году.

 "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах, сообщает РИА Новости со ссылкой на  Universal Music Group в Twitter.

Как подсчитал медиахолдинг, легендарную композицию прослушали более полутора миллиарда раз.

Авторство "Богемской рапсодии" принадлежит лидеру группы Фредди Меркьюри. Песня была написана  в 1975 году и отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают один в другой и завершаются кодой.

Композиция трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.

 
 
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Ее прослушали боле полутора миллиарда раз. Написанная в 1975 году, она трижды входила в топ-100. Последний раз – в этом году.
 
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