Названа самая популярная песня XX века

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Ее прослушали боле полутора миллиарда раз. Написанная в 1975 году, она трижды входила в топ-100. Последний раз – в этом году.

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Universal Music Group в Twitter.

Как подсчитал медиахолдинг, легендарную композицию прослушали более полутора миллиарда раз.

Авторство "Богемской рапсодии" принадлежит лидеру группы Фредди Меркьюри. Песня была написана в 1975 году и отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают один в другой и завершаются кодой.

Композиция трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.