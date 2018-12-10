Минчанин трижды бросался на рельсы в метро и остался жив

Житель Минска трижды бросался на рельсы в столичном метрополитене и остался жив, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник минского транспортного прокурора Дмитрий Довгаль.

Все три случая произошли в один из минувших выходных дней. Примерно в 14.30 мужчина (является инвалидом) оказался на путях на станции метро "Спортивная". Сотрудники оперативно отключили подачу электроэнергии, вынесли пассажира и вызвали скорую. Медики забрали его в больницу. Обследовав, минчанина отпустили, поскольку телесных повреждений у него не было.

Примерно через два часа на станции "Петровщина" мужчина снова оказался на рельсах, и его опять вытащили. Он не был травмирован поездом. Вызвали скорую. После осмотра в больнице мужчину отпустили.

Когда он в 19.25 на станции "Каменная Горка" вновь оказался на путях, стало очевидно, что с ним не все в порядке. Вызвали психиатрическую бригаду и увезли в РНПЦ психического здоровья.

В этот же день еще один мужчина пытался броситься под поезд метро на станции "Тракторный завод", однако его вовремя удержали пассажиры. Пассажира увезли в больницу.





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