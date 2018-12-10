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До 7,5 лет усиленного. В Гродно вынесли приговоры большой группе инсценировщиков аварий ради страховки
10 декабря суд Ленинского района Гродно вынес приговор группе, которая на протяжении полутора лет занималась инсценировкой дорожных аварий для получения страховки. Сумма ущерба, причиненного их действиями, — около 137 тыс. рублей,
Участники группы обвинялись в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Все участники группы признаны судом виновными.
Организатор преступной группы приговорен к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. 10 человек получили менее суровые сроки, единственной в группе женщине дали полтора года «домашней химии».
Один из участников группы инсценировщиков ДТП до сих пор в розыске. Его дело вынесено в отдельное производство.
Это не первое подобное дело в регионе. В начале сентября суд в Гродно
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До 7,5 лет усиленного. В Гродно вынесли приговоры большой группе инсценировщиков аварий ради страховки
Сумма ущерба, причиненного их действиями, - около 137 тыс. рублей.
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