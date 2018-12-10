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До 7,5 лет усиленного. В Гродно вынесли приговоры большой группе инсценировщиков аварий ради страховки

11.12.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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10 декабря суд Ленинского района Гродно вынес приговор группе, которая на протяжении полутора лет занималась инсценировкой дорожных аварий для получения страховки. Сумма ущерба, причиненного их действиями, — около 137 тыс. рублей, сообщает Генпрокуратура.

Участники группы обвинялись в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Все участники группы признаны судом виновными.

Организатор преступной группы приговорен к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. 10 человек получили менее суровые сроки, единственной в группе женщине дали полтора года «домашней химии».

Один из участников группы инсценировщиков ДТП до сих пор в розыске. Его дело вынесено в отдельное производство.

Это не первое подобное дело в регионе. В начале сентября суд в Гродно вынес приговор 25 другим инсценировщикам аварий ради страховки.

 
Теги: Гродно
 
 
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