|
Почему красивые женщины остаются одинокими
11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Считается, что у красивой женщина и жизнь — сказка. Они всегда получают то, чего хотят, не прикладывая при этом особых усилий. Но, к сожалению, в жизни все намного прозаичней. И красота для женщин, как ни странно, становится скорее обузой, чем подарком. Давайте же попробуем разобраться, почему красавицам так часто не везет в личной жизни.
Они слишком много требуют
Мужчины их боятся
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Считается, что у красивой женщина и жизнь — сказка. Они всегда получают то, чего хотят, не прикладывая при этом особых усилий. Но, к сожалению, в жизни все намного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)