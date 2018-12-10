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Почему красивые женщины остаются одинокими

11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Считается, что у красивой женщина и жизнь — сказка. Они всегда получают то, чего хотят, не прикладывая при этом особых усилий. Но, к сожалению, в жизни все намного прозаичней. И красота для женщин, как ни странно, становится скорее обузой, чем подарком. Давайте же попробуем разобраться, почему красавицам так часто не везет в личной жизни.

Они слишком много требуют
Конечно, бывают разные случаи: встречаются жутко не уверенные в себе красотки. Но это скорее исключение. Большинство красавиц знают себе цену. Им с самого детства говорят, что они самые красивые и достойные самого лучшего в жизни. Повзрослев, они начинают это немедленно требовать от мужчин. Самые утонченные мечтают об идеальном принце на белом коне, а кому-то достаточно и норковой шубы. Но далеко не все мужчины готовы исполнять их желания и прихоти.

Мужчины их боятся
Совсем не удивительно, что многие мужчины втайне боятся красивых женщин. Они боятся не соответствовать их стандартам. Ведь такие женщины вряд ли будут терпеть их простые человеческие слабости. Придется всегда завышать себе планку. А если нет – красотка всегда сможет найти замену, ведь вокруг нее всегда вьется столько поклонников. Только одна мысль об этом заставляет мужчин паниковать.

 
 
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Считается, что у красивой женщина и жизнь — сказка. Они всегда получают то, чего хотят, не прикладывая при этом особых усилий. Но, к сожалению, в жизни все намного...
 
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