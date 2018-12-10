|
Лес мертвецов Аокигахара Дзюкай
11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Япония не перестает удивлять своими странными для западного человека феноменами. Странные игры на ТВ, любовь к костюмам и переодеваниям, фильмы, которые пугают даже старых фанатов ужастиков – все это притягивает к культуре страны восходящего солнца. Однако присутствуют в Японии реальные парадоксы, которые плохо поддаются пониманию.
Самоубийство как «норма» для японцев
В данный момент Япония входит в число стран-лидеров по количеству самоубийств. Внешне государство стремительно развивается, завоевывает рынки высокой электроники и инновационных технологий. Однако мало кто знает, какие усилия прилагают жители, чтобы поддерживать этот уровень. Постоянные переработки, минимум выходных или отпускных дней, стрессы и давление традиций постоянно довлеют над каждым японцем.
Многие жители страны находят способы компенсировать такой ритм жизни, но огромное количество просто расстаются с жизнью. Самоубийцы облюбовали для сведения счетов лес у подножья Фудзиямы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Япония не перестает удивлять своими странными для западного человека феноменами. Странные игры на ТВ, любовь к костюмам и переодеваниям, фильмы, которые пугают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)