Лес мертвецов Аокигахара Дзюкай

Япония не перестает удивлять своими странными для западного человека феноменами. Странные игры на ТВ, любовь к костюмам и переодеваниям, фильмы, которые пугают даже старых фанатов ужастиков – все это притягивает к культуре страны восходящего солнца. Однако присутствуют в Японии реальные парадоксы, которые плохо поддаются пониманию.

Самоубийство как «норма» для японцев

В данный момент Япония входит в число стран-лидеров по количеству самоубийств. Внешне государство стремительно развивается, завоевывает рынки высокой электроники и инновационных технологий. Однако мало кто знает, какие усилия прилагают жители, чтобы поддерживать этот уровень. Постоянные переработки, минимум выходных или отпускных дней, стрессы и давление традиций постоянно довлеют над каждым японцем.

Многие жители страны находят способы компенсировать такой ритм жизни, но огромное количество просто расстаются с жизнью. Самоубийцы облюбовали для сведения счетов лес у подножья Фудзиямы.