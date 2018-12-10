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Зачем человеку сон: главные секреты полноценного отдыха организма

11.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Для чего вообще нашему организму сон, наука пока точно не знает, но в последние годы она многое прояснила. Сон, согласно свежим данным, прежде всего позволяет в буквальном смысле промыть нам мозги: когда мы спим, клетки нейроглии — вспомогательного элемента нервной системы — сжимаются, в пустоты между ними проникает мозговая жидкость и вымывает вредные продукты обмена веществ.

А еще сон крайне важен для иммунитета. Опыты на мышах и крысах неоднократно показывали: без сна даже самые сильные животные через месяц умирают в мучениях. Причем непосредственной причиной оказывается заражение крови — сепсис. Организм убивают его же бактерии, которым он больше не может сопротивляться.

Первое проявление недосыпа — проблемы с работой мозга. Человек, не спавший сутки, испытывает те же трудности с концентрацией и скоростью реакции, как если бы он находился в легкой степени опьянения, соответствующей одному промилле алкоголя. На второй день добавляются провалы в памяти, на третий — галлюцинации.

 
 
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Для чего вообще нашему организму сон, наука пока точно не знает, но в последние годы она многое прояснила. Сон, согласно свежим данным, прежде всего позволяет в...
 
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