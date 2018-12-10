﻿ 45-летний Сергей Шнуров снялся для обложки журнала Playboy. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

45-летний Сергей Шнуров снялся для обложки журнала Playboy

11.12.2018 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос-7» Сергей Шнуров украсил обложку специального выпуска журнала Playboy. Об этом сообщает издание «Вокруг.ТВ».

Рок-музыкант не устает эпатировать публику. Снова женившись спустя короткое время после развода, Шнуров появился на обложке культового мужского журнала, в котором также рассказал, что, по его мнению, должен знать настоящий плейбой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легендарный мужской журнал Playboy представляет специальный коллекционный выпуск How to be a Playboy — гид по мужскому стилю жизни ⠀ Приглашенный редактор выпуска Сергей Шнуров рассказывает, что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем. ⠀ Номер в продаже с 8 декабря. ⠀ А еще у нас суперновость: подписывайтесь на нашу группу, потому что Сергей Шнуров согласился на неделю стать нашим приглашенным редактором! Такое пропустить точно нельзя!!! ⠀ #PlayboyRussis #Playboy #плэйбой #плейбой #эротика #девушки #russian #russiangirls #свежийномер #шнуров #сергейшнуров

A post shared by Playboy Russia (@playboy_russia) on Dec 7, 2018 at 1:43am PST

Шнуров порекомендовал мужчинам быть в курсе того, что хочет их женщина, знать правила жизни успешных мужчин, а также разбираться в спорткарах, новинках кино и литературы. Помимо этого, Сергей принял участие в фотосессии — в образах джентльмена и хулигана. Вам какой больше нравится?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет от Шнура (@shnurovs) читателям Playboy N4

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос-7» Сергей Шнуров украсил обложку специального выпуска журнала Playboy.
 
Новости дня
Новости разные
 
ОБРАЗОВАНИЕ: Открыть мир через открытие себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика