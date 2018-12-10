45-летний Сергей Шнуров снялся для обложки журнала Playboy

Лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос-7» Сергей Шнуров украсил обложку специального выпуска журнала Playboy. Об этом сообщает издание «Вокруг.ТВ».

Рок-музыкант не устает эпатировать публику. Снова женившись спустя короткое время после развода, Шнуров появился на обложке культового мужского журнала, в котором также рассказал, что, по его мнению, должен знать настоящий плейбой.

Шнуров порекомендовал мужчинам быть в курсе того, что хочет их женщина, знать правила жизни успешных мужчин, а также разбираться в спорткарах, новинках кино и литературы. Помимо этого, Сергей принял участие в фотосессии — в образах джентльмена и хулигана. Вам какой больше нравится?