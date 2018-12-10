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Лукашенко призвал Судан продвигать совместную продукцию в Евразии и Африке
11.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь готова реализовать все договоренности с Суданом. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом африканской страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, сообщает агентство
«Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны», – сказал Лукашенко.
Он также предложил президенту Судана продвигать совместную продукцию в Евразии и Африке.
«Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский экономический союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой, воротами на африканский континент. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их продвижения как в Африке, так и в Евразии», – подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко указал, что Омар Хасан Ахмед аль-Башир одобрил его предложения по сотрудничеству с Южным Суданом.
По итогам переговоров президенты двух стран подписали около десятка соглашений.
Напомним, в январе 2017 года во время официального визита в Судан Лукашенко
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Глава Беларуси провел переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.
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