Лукашенко призвал Судан продвигать совместную продукцию в Евразии и Африке

Беларусь готова реализовать все договоренности с Суданом. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом африканской страны Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, сообщает агентство «БЕЛТА» .

«Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны», – сказал Лукашенко.

Он также предложил президенту Судана продвигать совместную продукцию в Евразии и Африке.

«Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский экономический союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой, воротами на африканский континент. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их продвижения как в Африке, так и в Евразии», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко указал, что Омар Хасан Ахмед аль-Башир одобрил его предложения по сотрудничеству с Южным Суданом.

По итогам переговоров президенты двух стран подписали около десятка соглашений.