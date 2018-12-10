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Память девичья. Как освободить место на смартфоне?

11.12.2018 11:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Память девичья. Как освободить место на смартфоне?
shutterstock.com

Память на смартфоне может закончиться весьма неожиданно для пользователя, и не важно, Android у вас или iOS. Вам кажется, что уже удалили все, что можно было: фото, видео, игры, но памяти все равно нет? Причин этому может быть несколько, причем для устройств на разных операционных системах они разные. Рассмотрим самые популярные проблемы и способы их решения.

Если у вас Android

Первым делом необходимо проверить кэш смартфона. Для пользователя это «теневая» сторона жизни мобильного устройства: сюда отправляются все загруженные вложения из электронной почты, страницы браузера, сохраненные для оффлайн-просмотра и многое другое. Рано или поздно этот раздел становится слишком большим, и его необходимо периодически «чистить». Сделать это можно несколькими способами. Либо через Настройки смартфона: «Настройки — Память (или Хранилище) — Данные кэша — Удалить кэш». Либо с помощью специальных приложений, например, CCleaner. Также можно сделать системную очистку кэша, с помощью нее можно убрать не только кэшированные данные всех установленных приложений, но и ранее удаленных с вашего смартфона. Сделать это можно через специальный раздел Recovery. Чтобы попасть в этот раздел, выключите смартфон и одновременно зажмите физические клавиши устройства (обычно это переключатель громкости и кнопка блокировки). На экране появиться характерное меню — выберите Whipe Cache Partition и подвертите действие. После этого перезагрузите смартфон.

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Другой причиной перегрузки памяти могут быть ненужные файлы, скопившиеся в папках загрузки или мессенджеров. Просмотреть все файлы можно с помощью специального приложения, например, DiskUsage: там наглядно отображаются все папки и файлы, отсмотрев которые, можно поштучно удалить ненужные.

В галерее смартфона — папке DCIM — находится скрытая директория .thumbnails, в которой хранятся эскизы фото и видео, чтобы смартфон мог быстрее подгружать миниатюры изображений для отображения в плитке галереи. Со временем эта папка может занимать ощутимое место — вплоть до 1 Гб и больше. Поскольку директория скрыта от пользователя, открыть ее можно только через специальное приложение, например, Total Commander. В приложении откройте папку «DCIM — .thumbnails», затем под перечнем сохраненных эскизов в левом нижнем углу экрана выберите Выделить и нажмите на крестик внизу панели, чтобы удалить сохраненные миниатюры.

Если же ни один из вышеперечисленных способов проблемы не решил, есть еще один, пожалуй, самый радикальный — сброс устройства до заводских настроек с полным форматированием гаджета. В этом случае вы потеряете все данные, хранившиеся на смартфоне, поэтому рекомендуем предварительно перенести все нужное на компьютер или другое устройство. Чтобы сбросить настройки до заводских, зайдите в «Настройки — Восстановление и сброс — Сброс с полным форматированием накопителя» и подтвердите выполнение действия.

Память девичья. Как освободить место на смартфоне?
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Если у вас iOS

Для начала также стоит удалить кэш. В iPhone отдельное хранится кэш браузера Safari и кэш остальных приложений. Чтобы удалить кэшированные данные Safari, зайдите в «Настройки — Safari — Очистить историю и данные сайтов». Также Safari использует функцию оффлайн-доступа для выбранных страниц. Если вы часто пользуетесь этой опцией, сохраненные версии страниц могут занимать много места. Чтобы очистить оффлайн-список, зайдите в «Настройки — Основные — Статистика — Хранилище — Safari» и нажмите «Удалить или изменить оффлайн-список».

Очистить кэш приложений можно в «Настройки — Основные — Использование хранилища и iCloud — Хранилище — Управление». На экране появится список приложений, у некоторых будет доступна опция «Удалить кэш». Однако некоторые программы даже после удаления и очистки кэша оставляют после себя временные файлы, засоряющие систему. Удалить их можно через специальное приложение, например, PhoneExpander.

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Если память смартфона переполнена, следует отключить сервис Фотопоток — он собирает последнюю тысячу фотографий и распространяет их на все устройства с вашим Apple ID, занимая дополнительное место. Чтобы сделать это, зайдите в «Настройки — iCloud — Фото» и снимите галочку с «Мой фотопоток». Также может помочь активация медиатеки iCloud (включить ее можно там же, где и Фотопоток): все медиафайлы будут выгружаться в облачное хранилище, освобождая место на самом устройстве. Следует проверить, нет ли у вас в Сообщениях больших диалогов, например, системных оповещений от банка или старых переписок — их удаление тоже освободит немного памяти.

Многие пользователи замечают, что папка Другое может занимать слишком много места, и не всегда понятно, что там хранится и как это удалить. В таком случае поможет достаточно радикальный способ — сброс настроек устройства до заводских и удаление всех данных. Чтобы сохранить важные файлы с iPhone, не забудьте сделать резервную копию смартфона, обязательно зашифрованную, чтобы не потерять данные из приложений Здоровье и Связка ключей. Затем зайдите в «Настройки — Основные — Сброс — Стереть контент и настройки». После того, как iPhone завершит сброс настроек, обновите его до последней версии iOs, а затем восстановите из резервной копии свои данные.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, причина кроется не в системной ошибке или сбое, а в технических неполадках с отдельными компонентами устройства. В таком случае лучше всего обратиться в сервисный центр — там вашему смартфону точно смогут помочь.

 
 
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