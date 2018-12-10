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«Такое у нас из кранов течет - фильтра хватает на 2 дня». Вот за какую воду платят в Королево

11.12.2018 11:46 — Разное | Tut.by  
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Жители деревни Королева Узденского района прислали в рубрику «Доска позора» фотографии бурой жидкости, которая льется из кранов в их квартирах. Они сообщили, что так выглядит вода во всех домах поселка: ею невозможно помыть посуду, ее нельзя употреблять в пищу. Выход есть — построить станцию обезжелезивания. Но когда это случится — никто не знает.


Фото читателя

— Проблема с качеством воды у нас была всегда, — рассказала Ольга из Королева. — Но раньше ржавая вода шла из крана не так часто. В последние несколько недель ситуация вообще критическая! Вода постоянно от светло-рыжего до коричневого цвета. Сантехнику приходится мыть каждый день от налета, портятся бытовые электроприборы — сколько осадка и грязи достаем из водонагревателей. Белые вещи вообще стараемся не покупать, так как уже после двух стирок они желтые…
Вот во что превращается фильтр воды через несколько дней работы:


Открыть/скачать видео (785.78 КБ)

Местные жители говорят, что в местном ЖКХ и водоканале о проблеме знают, обращения принимают, но ситуацию это не меняет.


Такую жижу сливают периодически из водонагревателей жители Королево. Фото читателя

— Руководству района наша ситуация известна, там знают, что в воде в разы превышен уровень содержания железа, — говорит Ольга. — Нам рассказывают о планах по установке станции обезжелезивания уже многие годы, но нет никакого продвижения в этом вопросе. Слышим только отговорки — нет денег на станцию, забились фильтра на водонапорной башне и так далее. Но ведь так невозможно жить, тем более, что мы платим за эту воду, которая непригодна не то что для питья, но и для бытового использования.

В Узденском водоканале подтвердили, что такая проблема существует и будет она решена только со строительством станции обезжелезивания. Нам также сообщили, что в соседней деревне Дещенко такая станция уже работает. И должна была появиться в поселке Озеро, но денег на ее строительство не выделили. А так как Королево стоит в очереди на строительство станции после Озера, жителям придется запастись терпением и фильтрами.

 
 
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Жители деревни Королева Узденского района прислали для «Доски позора» фотографии бурой жидкости, которая льется из кранов в их квартирах. Ею невозможно помыть...
 
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