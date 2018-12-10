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В Щучине состоялся неординарный матч, посвященный Всемирному дню футбола

11.12.2018 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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В Щучине состоялся неординарный матч, посвященный Всемирному дню футбола
Сергей Шершеневич / АиФ

Щучинцы ознаменовали утвержденный ООН праздник спорта №1 проведением футбольного поединка с нетипичным составом участников. В 18 часов в зале спорткомплекса отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома вышли две команды. Их составы были сформированы из игроков разных возрастных категорий. В каждой спортсмен от 1 до 10 лет, от 10 до 20 лет, от 20 до 30 лет и т.д. до 80 лет!

- Такой разбежкой в возрасте мы подчеркнули, что футболу все возрасты покорны! – сделал перед игрой акцент председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. – Данный факт подчеркивает единство людей, объединенных футболом. Кроме того, мы изготовили специальную форму для футболистов. У одной команды майки красного цвета, у другой – зеленого. Вместе они образуют цвет нашего национального флага. Ну а учитывая, что Беларусь зовется синеокой, иные элементы формы синих цветов.


В Щучине состоялся неординарный матч, посвященный Всемирному дню футбола
Фото: АиФ/ Сергей Шершеневич

Единство различий

К сказанному Сергеем Васильевичем остается добавить, что в составах команд были еще и представители разных профессий, а также пола! Самые юные – 8-летние учащиеся Ярослав Набоков и девочка Анастасия Сайдак. Они занимаются футболом уже два года. Самому возрастному игроку Тадеушу Федюку через месяц исполнится 80, а Георгий Белко всего на год младше. Первый до выхода на пенсию работал на заводе «Автопровод», до сих пор не бросая занятия спортом. Второй в прошлом педагог-физкультурник, отличник Народного просвещения БССР.

Помимо них в командах сошлись работники сельского хозяйства и промышленности, милиции и Следственного комитета, индивидуальные предприниматели и чиновники. Большинство из них объединяет игра в прошлом или настоящем за команды «Автопровод» и «Щучин». Есть и без пяти минут профессиональный футболист – игрок дублирующего состава гродненского «Немана» Валентин Гидревич. Так что в плане зрелищности и бескомпромиссности матч оправдал все ожидания. Кстати, на площадку не только в качестве представителя райисполкома, но и игрока «красных» вышел заместитель главы района Алексей Садовский.

Праздничную атмосферу в зале поддержали участники образцовой студии эстрадного пения «Апрель» и танцевальный коллектив «Контрасты» Щучинского дворца творчества детей и молодёжи. Их выступления одновременно напомнили о стартовавшей как раз 10 декабря республиканской акции «Наши дети».


В Щучине состоялся неординарный матч, посвященный Всемирному дню футбола
Фото: АиФ/ Сергей Шершеневич

Боевая ничья

Посетившие поединок болельщики в своих ожиданиях не ошиблись. Матч выдался упорным и зрелищным. Первый тайм прошел с небольшим преимуществом «красных», однако к перерыву соперники не позволили им оторваться больше, чем на один мяч – 3-4.

Во втором тайме ситуация на площадке зеркально изменилась. Больше доминировали «зеленые», слаженной командной игрой заставив соперников прижаться к собственным воротам. Но при счете 5-4 в их пользу минимальный перевес удержать не удалось. Ближе к концу поединка «красные» уровняли цифры на табло.

На последней минуте встречи обе команды пошли ва-банк. Вратари обменялись опаснейшими ударами от собственных ворот, но мячи пошли выше перекладин. В итоге боевая ничья 5-5 образовала при сложении цифр символическую праздничную «десятку».

В Щучине состоялся неординарный матч, посвященный Всемирному дню футбола
Фото: АиФ/ Сергей Шершеневич

Исток традиции

На память о состоявшемся матче каждый участник получил не только комплект футбольной формы, но и эксклюзивную медаль. А на подаренном ассоциацией «Белорусская федерация футбола» мяче все оставили свои автографы.

Покидая зал, футболисты и болельщики были едины во мнении – подобный матч должен положить начало традиции ежегодного празднования Всемирного дня футбола.

Сергей Шершеневич, фото автора

 
 
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В райцентре Щучин Гродненской области 10 декабря состоялся неординарный футбольный матч, посвященный Всемирному дню футбола.
 
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