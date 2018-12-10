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Участники шоу «ТАНЦЫ» выступят 16 марта в концертном зале «Минск»

11.12.2018 11:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Участники шоу «ТАНЦЫ» выступят 16 марта в концертном зале «Минск»
Фото из открытых источников

Пятый сезон шоу «ТАНЦЫ» стал самым уникальным и интригующим в истории проекта. На этот раз в составе жюри сразу три ярких наставника: Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин.

Участники шоу «ТАНЦЫ» выступят 16 марта в концертном зале «Минск» Группа «Бумбокс» объявила о концерте в минском Prime Hall

С появлением в шоу «ТАНЦЫ» третьего наставника изменился и сам ритм программы. Из эфира в эфир телезрители с интересом наблюдают за новыми участниками, их историями успеха, отмечают яркие танцевальные постановки, необычные костюмы и смелые образы. После финала сезона ребята отправляются в большой тур с фееричными концертными номерами! По доброй традиции заглянут «ТАНЦЫ» и в Минск.

В рамках концертного тура вы увидите разнообразие танцевальных жанров. На одной сцене соберутся самые лучшие танцовщики и представят не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки, сопровождаемые уникальным графическим контентом. Незабываемое шоу, мощные эмоции, отточенная хореография, бешеная энергетика и полное погружение в мир танца – все это ждет вас 16 марта в КЗ Минск.

Билеты можно приобрести во всех концертных кассах и на сайте kvitki.by.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Участники пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» покажут свои лучшие номера 16 марта в концертном зале «Минск».
 
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