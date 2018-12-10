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В Минске со специального места на парковке эвакуировали авто инвалида. Почему?

11.12.2018 11:51 — Разное | Tut.by  
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В Минске насчитывается порядка 900 тысяч зарегистрированных авто, и только 150 тысяч имеют свое парковочное место. Поэтому вместе с числом транспортных средств увеличивается и количество связанных с ними правонарушений. В число тех, кому не повезло, попал и минчанин Иван Меркулов, сообщает СТВ.

1 июля 2018 года Иван Меркулов с друзьями собирался на концерт Земфиры, был дождь. Мужчины заехали в «Е-Сити», чтобы купить дождевики. Так как Иван — инвалид ІІІ группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, то оставил автомобиль, на лобовом стекле которого наклеен опознавательный знак «Инвалид», на соответствующем парковочном месте. Через 10 минут, выйдя из магазина, своей машины он не обнаружил.

— Выхожу — машины нет. Сразу позвонил в ГАИ. Говорят, что эвакуировали. Там мне предъявили, что я припарковался не по правилам. Сказали, что у меня машина была не обозначена, поэтому ее и эвакуировали, — рассказал телеканалу Иван Меркулов.

Как итог: сорванная поездка на концерт, штрафы и бесконечные баталии с сотрудниками ГАИ. С того момента прошло уже около полугода, но Иван по-прежнему уверен: справедливость на его стороне.

Согласно ПДД, на автомобилях, которыми управляют инвалиды I, II и III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наклейка «Инвалид» устанавливается по желанию водителя. Однако если человек с инвалидностью решит припарковаться на специально обозначенном месте парковки, то наклейка должна быть размещена на его авто в обязательном порядке.

— На месте стоянки для инвалидов могут припарковаться инвалиды I, II и III группы инвалидности с нарушением опорно-двигательного аппарата. Машина для инвалидов должна быть обозначена специальными значками, в соответствии с правилами дорожного движения, спереди и сзади транспортного средства в очевидно видимых местах. Если транспортное средство не обозначено в соответствии с ПДД, то данная машина может быть принудительно эвакуирована на штрафстоянку, — сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Ленинского района Татьяна Романова.

Машина Ивана была обозначена только с одной стороны. Получается, этих оснований вполне достаточно, чтобы авто эвакуировали.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ рассказали, что эвакуация правомерна, так как машина для инвалидов должна быть обозначена спереди и сзади в очевидно видимых местах.
 
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