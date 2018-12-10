Не занятые в экономике не получат господдержки на строительство жилья

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Увеличена господдержка детей-сирот. Для них, согласно указу № 474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», размер субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам составит 50% (до этого было 35%).

Также повышен на 4% размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам для малообеспеченных, которые строят жилье и работают на юго-востоке Могилевской области.