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Не занятые в экономике не получат господдержки на строительство жилья

11.12.2018 11:05 — Разное | Myfin  
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Не занятые в экономике не получат господдержки на строительство жилья
фото: Myfin.by

Увеличена господдержка детей-сирот. Для них, согласно указу № 474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», размер субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам составит 50% (до этого было 35%).

Также повышен на 4% размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам для малообеспеченных, которые строят жилье и работают на юго-востоке Могилевской области.

 
 
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Подписан указ главы государства о мерах государственной поддержки граждан при строительстве или реконструкции жилья.
 
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