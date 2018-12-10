ОБРАЗОВАНИЕ: Открыть мир через открытие себя





В субботу, 7 декабря в СШ № 3 г. Столина прошла районная научно-практическая конференция «Открывая мир – открываю себя». Участвовали в конференции 72 учащихся из 32 учреждений образования. Работа была налажена по шести секциям. Оценивали работы и презентации учащихся методисты учебно-методического кабинета, учителя учреждений образования и преподаватели Полесского государственного университета.

Открывая мероприятие, заведующая учебно-методическим кабинетом Валентина Александровна Гречко отметила, что проходит праздник ума и творчества, к которому ребята готовились и их работы тому подтверждение. Каждый из них прошёл путь познания, глубоко изучил определённую тему и теперь может презентовать её, показать её нужность и важность.

Темы для работ выбирали довольно интересные. Обойдя все шесть секций, с интересом слушала выступления ребят. Например, учащиеся Лядецкого УПК ясли-сад СШ провели обследование шахтных колодцев в своей местности, сделали анализ и даже выявили кишечную палочку. Анализы воды были сделаны по нескольким возможным показателям. Владельцы колодцев получили информацию, а ученики подготовили буклеты по пользованию колодцами и передали их в сельисполком.

Учащаяся СШ № 3 г. Столина Анна Дульская презентовала проект по QR-кодам. Учащиеся их используют на уроках сразу по нескольким предметам. Чтобы получать информацию с QR было удобнее и интереснее, ученики создали даже свою программу для чтения кодов. Теперь значки в учебниках их не пугают.

Ученица Велемичской школы Яна Конончук рассказывала о традиционных блюдах своего населённого пункта, которые готовят и сейчас.

Ученики СШ № 3 р. п. Речица заинтересовались гибелью деревьев в окрестных лесах и пошли их обследовать. В итоге они выявили не только поражённые участки, но и причины гибели. Получился довольно глубокий анализ ситуации. Работали они вместе с сотрудниками Столинского лесхоза.

Ученица Столинской государственной гимназии Валерия Богнат исследовала творчество члена союза писателей Беларуси Галины Бабарика. Ученики сделали анализ малой родины в творчестве поэтессы.





На основании ряда параметров и требований к работам жюри определило победителей в каждой из секций. Дипломами первой степени награждены Дмитрий Стахейко (СШ № 2 г. Давид-Городка) с работой «Определение содержания диоксида серы в сухофруктах промышленного производства», Нина Скуловец и Наталья Шабунько (Хоромский УПК ясли-сад СШ) – «Исследование экосистемы «Родниковое Петрушковое озеро» в деревне Лисовичи», Анастасия Савчук и Анастасия Домнич (СШ № 2 г. Столина) – «Язык одежды в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Александр Яхновец (Отвержичский УПК ясли-сад БШ) – «Нетрадиционные способы обработки древесины», Владислав Антонович (Лядецкий УПК ясли-сад СШ) – «Диалектные особенности языка жителей агрогородка Лядец», Вероника Раковец (Оздамичская СШ) – «Параллелепипед в пейзаже», Ян Кепурко (Столинская государственная гимназия) – «Резонансное демпфирование», Евгений Рудецкий (Теребличский УПК ясли-сад СШ) – «Задача о ходе коня», Алёна Дерачиц (Хотомельская СШ ) – «Народные художественные ремёсла, домашние и уходящие промыслы жителей деревни Хотомель: прошлое и современность», Дарья Шоломицкая (Стружская СШ) – «Влияние социальных сетей на устную и письменную речь современных школьников».

Жюри по каждой из работ дало рекомендации, что доработать, что подправить. Ребята смогут продолжать изучение своих тем и дальше, делать более глубокий анализ, расширять цели и задачи.

Представители Полесского государственного университета хорошо оценили подготовку школьников Столинщины, с интересом выслушивали выступления, задавали вопросы. Их экспертная оценка и рекомендации помогут учащимся и педагогам дальше совершенствовать исследовательскую деятельность.

Татьяна СЕГЕН

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