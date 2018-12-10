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Форма – это образ жизни

11.12.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Форма – это образ жизни
В пятницу, 7 декабря в СШ № 2 г. Столина прошло торжественное посвящение десятиклассников в ряды учащихся правовых классов.

Уже в восьмой раз на базе школы идёт набор в этот элитный класс. Попасть в него могут самые лучшие ученики, которые имеют не только хорошие баллы в аттестате за курс базовой школы, но и отличаются активностью, целеустремлённостью, желанием изучать основы законодательства страны, быть примером для других.

Много хороших слов прозвучало из уст ведущих в адрес различных правоохранительных структур. Кстати, ряды уже многих структур пополнились выпускниками этих классов. Выпускник первого правового класса Мыслейко Дмитрий Олегович сейчас работает в Столинском РОВД. Он вместе со своим классным руководителем Жанной Иосифовной Домнич вышел поприветствовать новоиспечённых правоохранителей.

Жанна Иосифовна пожелала ученикам словами притчи, в которой Бог дал женщине на все её просьбы маленькую коробочку с семенами, которые надо взрастить. Так и с учащимися класса. Они стали учениками в форме, но теперь им надо выработать в себе много всяких хороших качеств. У них есть хорошее подспорье: учителя, опыт прошлых выпускных классов, база учреждения. Остальное – за ними.

На посвящении несколько раз прозвучало: форма – это образ жизни. Надев её, человек берёт на себя определённые обязанности. Об этом в своём выступлении говорила директор школы Алла Николаевна Лозицкая, которая отметила, что взгляды ребят стали целеустремлённее, они по итогам первой четверти значительно повысили свой средний балл и изменились в лучшую сторону.

Учащиеся правового класса – это 15 человек -– в свою очередь произнесли торжественную клятву. С наказом к ним обратились ученики 5 класса Алеся Певец и Егор Солодовник.

Демонстрировали новобранцы и свои навыки. Так, они собрали и разобрали оружие.

На мероприятии присутствовали старший инспектор по кадрам Столинского РОВД Дмитрий Владимирович Юнкевич, судья Столинского района Жанна Павловна Стадник, заместитель прокурора Столинского района Алёна Григорьевна Андрейковец, заместитель начальника Столинского РОСК Виталий Васильевич Колб, председатель районного совета ветеранов милиции Владимир Николаевич Домнич, заместитель военного комиссара Столинского района Михаил Михайлович Хомич. Каждый из них тепло и сердечно поздравлял ребят с новым статусом, желал присоединиться в будущем к своей структуре, а на ближайшее время – приглашали приходить на экскурсии, участвовать в судебных заседаниях и т. д.

Музыкальные поздравления прозвучали от учителя музыки Екатерины Бруцкой и группы «Три А».

Татьяна СЕГЕН

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В пятницу, 7 декабря в СШ № 2 г. Столина прошло торжественное посвящение десятиклассников в ряды учащихся правовых классов. Уже
 
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