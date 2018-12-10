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Пинчанин участвует в конкурсе "СуперДоктор"

11.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Конкурс проходит на сайте https://superdoctor.by/ Это сайт для тех, кто хочет выразить благодарность доктору, и тем самым выдвинуть его кандидатуру для участия в конкурсе «СуперДоктор».

  В конкурсе нет победителей и побежденных, но есть самые любимые доктора, которым можно оставить отзыв — написать тёплые и добрые слова о работе врача.

  Все отзывы прочтет Ваш любимый врач и будет отмечен почётной наградой «СуперДоктор», а от партнеров конкурса Вы получите приятные бонусы.

  От Пинска участвует акушер-гинеколог Александр Григорьевич Лемешевский.

 
 
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  Конкурс проходит на сайте https://superdoctor.by/ Это сайт для тех, кто хочет выразить благодарность доктору, и тем самым выдвинуть его кандидатуру для участия в конкурсе...
 
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