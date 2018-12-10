Конкурс проходит на сайте https://superdoctor.by/ Это сайт для тех, кто хочет выразить благодарность доктору, и тем самым выдвинуть его кандидатуру для участия в конкурсе «СуперДоктор».



В конкурсе нет победителей и побежденных, но есть самые любимые доктора, которым можно оставить отзыв — написать тёплые и добрые слова о работе врача.

Все отзывы прочтет Ваш любимый врач и будет отмечен почётной наградой «СуперДоктор», а от партнеров конкурса Вы получите приятные бонусы.

От Пинска участвует акушер-гинеколог Александр Григорьевич Лемешевский .