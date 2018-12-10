|
Пинчанин участвует в конкурсе "СуперДоктор"
11.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
> Конкурс проходит на сайте
В конкурсе нет победителей и побежденных, но есть самые любимые доктора, которым можно оставить отзыв — написать тёплые и добрые слова о работе врача.
Все отзывы прочтет Ваш любимый врач и будет отмечен почётной наградой «СуперДоктор», а от партнеров конкурса Вы получите приятные бонусы.
От Пинска участвует акушер-гинеколог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс проходит на сайте https://superdoctor.by/ Это сайт для тех, кто хочет выразить благодарность доктору, и тем самым выдвинуть его кандидатуру для участия в конкурсе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)