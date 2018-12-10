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Третий суперэсминец США спущен на воду, и у него уже есть недостаток

11.12.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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На верфи компании Bath Iron Works спущен на воду третий и последний суперэсминец USS Lyndon B. Johnson класса Zumwalt, сообщает Business Insider. Его ждет перепрофилирование — он должен стать «убийцей кораблей».


Фото: Bath Iron Works

Первоначально планировалось построить 32 таких корабля, но их огромная стоимость — первый эсминец серии обошелся бюджету в 4,4 млрд долларов — привела к тому, что серию сократили до трех единиц.

Сокращение серии стало причиной перепрофилирования кораблей. Раньше главной задачей этих эсминцев было нанесение ударов по прибрежным объектам, для чего в их арсенале, помимо ракет «Томагавк», имелись управляемые высокоточные снаряды LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile) для 155-мм пушек с дальностью около 153 км.

Однако из-за сокращения серии эсминцев и уменьшения числа необходимых боеприпасов себестоимость этих снарядов неприлично возросла — до 800 тысяч долларов за штуку.

Поэтому планы поменялись: теперь Zumwalt должны стать «убийцами кораблей». USS Lyndon B. Johnson перепрофилируют под размещение ракет SM-6 и различных противокорабельных ракет.

Новый эсминец отличается от двух предыдущих кораблей тем, что его рубка выполнена не из композитных материалов, а из обычной стали. Это было сделано для удешевления проекта. Дело в том, что композитные материалы серьезно снижают ЭПР (эффективная площадь рассеяния) корабля, но стоят дорого. Например, ЭПР первого эсминца Zumwalt в 50 раз меньше, чем у обычного корабля тех же размеров.

 
 
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