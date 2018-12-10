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В "Минск-Арене" отгремел гала-концерт премии "Золотой Граммофон"

11.12.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Зал набит битком, в день мероприятия в продаже практически не было билетов, а это значит, что третий год подряд премия высоко востребована в Беларуси. Организаторы отмечают, что концерт по организации, звуку и спецэффектам ничем не отличается от того зрелища, которым наслаждались зрители в Москве и Санкт-Петербурге. Для того чтобы за этим проследить, накануне гала-концерта приехали порядка 90 человек персонала.

В "Минск-Арене" отгремел гала-концерт премии "Золотой Граммофон"

Одним из первых на сцену вышел и народный артист Российской Федерации, рекордсмен по количеству статуэток "Золотого Граммофона", исполнитель хита этого года "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров. К слову, в этот вечер он также стал рекордсменом по количеству подаренных поклонниками букетов, а также по количеству пикировок со своим другом и ведущим гала-концерта премии в Минске Николаем Басковым. Его партнерша по конферансу, очаровательная певица Зара спела "Купалинку" аcapella, зал до того был тронут, что скандировал слова вслед за красавицей. Певицу связывает добрая дружба с фестивалем "Славянский базар" в Витебске, где она бывает практически ежегодно. Не редко приезжает в Беларусь и ее коллега по цеху Ани Лорак, которую на сцене объявили звездным послом Европейских игр, которые пройдут в Минске, напомним, в июне 2019 года. Хотела бы бывать в Беларуси чаще и Диана Арбенина, после своего выступления наша землячка призналась, что мечтает дать концерт в родном Воложине, городе, где она родилась и ни разу не выступала. Также своими выступлениями порадовали белорусов признанный секс-символ Вера Брежнева, Юлианна Караулова, группа Burito и другие.

В зале было замечено большое количество белорусских медийных лиц: Николай Басков не только станцевал с ведущими Анной Бонд и Ниной Богданой, но и поделился видео в своих сетях, телеведущая Надежда Тимофеева привела на концерт маму, а ее коллега по программе "Добрай ранiцы, Беларусь!" Евгений Перлин и вовсе поднялся на сцену, чтобы вручить премию "Прорыву года" – Filatov & Karas.  Телеведущие Анна Квилория и Илья Кононов стали рекордсменами по количеству селфи со звездами!

Напомним, "Золотой Граммофон" прошел в Минске в третий раз, а в целом премия уже 23 года подряд держит звание одной из самых престижных в России. О ней говорят, ее предвкушают, потому что это любимые артисты и песни, которые точно войдут в историю музыки, известные ведущие и действительно грандиозное шоу, которое никто не хочет пропустить.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Зал набит битком, в день мероприятия в продаже практически не было билетов, а это значит, что третий год подряд премия высоко востребована в Беларуси. Организаторы...
 
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