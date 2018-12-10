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Лукашенко заявляет, что рассчитывает на расширение сотрудничества с Германией как оплотом Евросоюза

11.12.2018 11:36 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает заинтересованность в развитии широкомасштабных отношений с Германией, которую считает "оплотом и хранительницей" Евросоюза.

"Я не хочу ничего здесь скрывать, несмотря на то, что в очередной раз могу подвергнуться критике со стороны известных сил и писак. Германия нас очень интересует в связи с тем, что, во-первых, немцы нас понимают, воспринимают", - заявил А.Лукашенко во вторник на встрече с послом Германии Петером Деттмаром.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что "во-вторых, это (Германия - ИФ) высокотехнологичная, мощная страна, и мы заинтересованы в инвестициях и технологиях, также у нас существует ряд других интересов, о которых я сегодня готов с вами поговорить".

Как отметили в пресс-службе, "президент сразу предложил вести беседу искренне и откровенно, на время забыв про дипломатические формальности". "Я ожидаю полной ясности: чего бы Германия хотела от Беларуси, что не нравится в Беларуси? Я откровенно вам скажу, чего бы мы хотели получить от Германии, да и от Евросоюза. Вы ведущая страна, оплот Евросоюза, если хотите, главная хранительница. Евросоюза без Германии сегодня просто бы не было, а он наш сосед", - заявил А.Лукашенко.

По его словам, ключевым политическим условием взаимодействия с Германией с белорусской стороны является сохранение самостоятельности в выборе внешнеполитического вектора. "Единственное хочу сказать, чтобы Германия - хотя немцы это понимают - никогда не ставила нас перед выбором. Вот американцы это поняли. Разговаривал недавно с помощником госсекретаря, и он мне прямо сказал: "Мы не хотим ставить Беларусь перед выбором: вы с Востоком или вы с Западом", - заявил А.Лукашенко.

"Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить нашу мирную политику. Мы никогда не станем очагом напряженности в Европе", - подчеркнул президент.

"Мы никогда не будем проблемой для Европейского союза, в том числе и для Германии. Того же самого мы хотели бы и от Германии: мы хотим, чтобы Германия, понимая нас, делала конкретные шаги навстречу", - продолжил белорусский лидер.

При этом он указал на проблемы в торговых отношениях между странами: "Вы забор выстроили и даже к забору никого не подпускаете. Хуже чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, экономическая. Поэтому мы хотели бы наконец-то снять эти заборы", - пояснил А.Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает заинтересованность в развитии широкомасштабных отношений с Германией, которую считает "оплотом и...
 
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