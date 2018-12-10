|
Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию пройдет в БГУ
Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию стартует в Белорусском государственном университете, сообщили в пресс-службе БГУ.
"Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, развития ее творческих способностей", - отметили в университете.
Олимпиада включает два этапа – заочный и очный. Первый тур пройдет с 25 декабря по 25 января. Командам предложат дистанционно выполнить задание по экономическому прогнозированию и провести проблемное исследование.
"По итогам первого этапа будут определены участники второго тура. Им предстоит встретиться 28 февраля в финале интеллектуального состязания", - рассказали в БГУ.
Во втором туре участники решат аналитические экономические задачи прикладного характера и представят доклады по результатам исследований, проведенных в первом этапе.
Предполагается, что все конкурсные задания будут даны в рамках учебных дисциплин: "Эконометрика пространственных данных", "Макроэкономика", "Статистика", "Теория игр", "Исследование операций", "Финансовая оптимизация", "Корпоративные финансы", "Макроэкономический анализ".
Организатором Евразийской студенческой олимпиады по аналитической экономике и прогнозированию выступает экономический факультет БГУ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийская студенческая олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию стартует в Белорусском государственном университете, сообщили в пресс-службе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)