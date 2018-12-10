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Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Советом Европы – Мясникович

11.12.2018 11:28 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Советом Европы, одно из перспективных направлений - развитие местного самоуправления, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во вторник в Минске.

"Наша страна придает большое значение расширению сотрудничества с Советом Европы и с Европейским союзом. Надеемся, что сегодняшний обмен мнениями (в рамках семинара по развитию ассоциаций местных Советов депутатов - ИФ) будет плодотворным и будет содействовать решению названной задачи", - сказал М.Мясникович, открывая мероприятие.

Он уточнил, что в сфере местного самоуправления сотрудничество Беларуси с Советом Европы развивается в двух направлениях: с Конгрессом местных и региональных властей и Департаментом по демократическому управлению Генерального директората по демократии. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Фонд имени Льва Сапеги имеют статус приглашенных наблюдателей в Конгрессе.

Однако, полагает спикер, этого недостаточно для того, чтобы взаимодействие стало системным и действительно эффективным.

"Хорошо, что Беларусь участвует в реализации региональной программы Совета Европы для стран Восточного партнерства. Но при всей важности региональных и страновых мероприятий в форматах семинаров, тренингов, круглых столов, мы можем работать над более масштабными программами и проектами", - заметил М.Мясникович.

Позже в беседе с журналистами спикер констатировал, что у Беларуси выстраивается системная работа с Советом Европы. "Все это формирует доверие сторон", - добавил он.

В то же время М.Мясникович отметил, что Совет Республики активно пропагандирует расширение контактов на двусторонней основе с европейскими странами и максимальный уход от "так называемых спецдокладчиков и специальных комиссий". "Когда идет работа на двусторонней основе, представляется больше возможностей для того, чтобы что-то полезное позаимствовать и донести объективную информацию о ситуации в нашей стране и о тех задачах, которые приходится решать", - заметил М.Мясникович.

 
Теги: Минск
 
 
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