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Сеть АЗС "Белоруснефть" шестой раз подряд стала победителем премии "Народная марка"

11.12.2018 11:10 — Разное | Интерфакс  
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"Белоруснефть" стала победителем в номинации "Сеть АЗС" премии "Народная Марка", сообщили в пресс-службе компании.

В этом конкурсе лучших выбирают потребители, отвечая на вопросы специальной анкеты, опубликованной в белорусских печатных изданиях. В этот раз общий тираж опросников составил три миллиона экземпляров.

Компания "Белоруснефть" стала победителем в номинации "Сеть АЗС" в шестой раз подряд. Кроме того, фирменная сеть АЗС белорусских нефтяников получила еще и специальный диплом "Digital-прорыв 2018". Этот приз вручен за современный подход в продвижение бренда. В данном случае, акцент делался на социальных сетях. Официальные группы "Белоруснефти" зарегистрированы в ВК, ОК, Facebook. В целом на страницы компании подписано более 80 тысяч человек, что является высоким показателем для Беларуси.

Победители "Народной Марки" получают право наносить символ премии на свою продукцию, использовать его для дальнейшего продвижения собственного бренда в течение года. Для покупателей, клиентов логотип конкурса стал уже знаком качества, ориентиром в выборе товаров и услуг.

 
 
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"Белоруснефть" стала победителем в номинации "Сеть АЗС" премии "Народная Марка", сообщили в пресс-службе компании. В этом конкурсе лучших выбирают потребители,...
 
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