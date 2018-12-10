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Вопросы совместного применения войск стран ОДКБ в Центральной Азии обсудят в Екатеринбурге
Военно-научная конференция, посвященная современным вызовам и угрозам безопасности в центральноазиатском регионе, начала работу в Екатеринбурге, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
По данным пресс-службы, в конференции принимают участие руководящий состав ЦВО, представители Секретариата и Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Вооруженных сил государств-членов ОДКБ.
"Участники обсудят единые подходы в вопросах применения объединенных группировок войск (сил) в 2019 году, организации взаимодействия, всестороннего обеспечения, создания системы управления коллективными силами с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.
Планируется, что в следующем году войска ЦВО примут участие в ряде совместных командно-штабных тренировок с участием представителей Вооруженных сил Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.
В соответствии с достигнутыми договоренностями предусмотрено проведение совместных учений: "Рубеж-2019" и "Нерушимое братство - 2019", а также российско-казахстанского учения с привлечением батальонно-тактических групп ЦВО и армии Казахстана, отмечается в пресс-релизе.
Военно-научная конференция проводится в рамках организационно-мобилизационного сбора руководящего состава ЦВО, который завершится 14 декабря.
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Военно-научная конференция, посвященная современным вызовам и угрозам безопасности в центральноазиатском регионе, начала работу в Екатеринбурге, сообщает во...
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