Вопросы совместного применения войск стран ОДКБ в Центральной Азии обсудят в Екатеринбурге

Военно-научная конференция, посвященная современным вызовам и угрозам безопасности в центральноазиатском регионе, начала работу в Екатеринбурге, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По данным пресс-службы, в конференции принимают участие руководящий состав ЦВО, представители Секретариата и Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

"Участники обсудят единые подходы в вопросах применения объединенных группировок войск (сил) в 2019 году, организации взаимодействия, всестороннего обеспечения, создания системы управления коллективными силами с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.

Планируется, что в следующем году войска ЦВО примут участие в ряде совместных командно-штабных тренировок с участием представителей Вооруженных сил Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.

В соответствии с достигнутыми договоренностями предусмотрено проведение совместных учений: "Рубеж-2019" и "Нерушимое братство - 2019", а также российско-казахстанского учения с привлечением батальонно-тактических групп ЦВО и армии Казахстана, отмечается в пресс-релизе.

Военно-научная конференция проводится в рамках организационно-мобилизационного сбора руководящего состава ЦВО, который завершится 14 декабря.