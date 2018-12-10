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В Беларуси количество изъятых психоактивных веществ сохранилось на уровне 700 кг в год, сократился оборот насвая и семян мака

11.12.2018 11:04 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси с начала 2018 года изъято более 675 кг наркотических средств и 35 кг психотропных веществ, сказано в сообщении МВД  со ссылкой на информацию главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

По данным МВД, в 2017 году из незаконного оборота изъято более 700 кг наркотических средств и почти 30 кг психотропных веществ.

Данные ведомства свидетельствуют о резком сокращении объема изъятия семян мака и некурительного табачного изделия с наркотическими свойствами "насвай". Так, за 11 месяцев этого года изъято 257 кг семян мака против 1,7 тонны в 2017 году. Изъятие из оборота насвая снизилось до 865 кг с 1,1 тонны в прошлом году.

По данным МВД, в этом году чаще всего оперативники изымали гашиш (более 360 кг), марихуану (260 кг) и маковую соломку (более 50 кг). Среди психотропных веществ в списке изъятого лидируют альфа-PVP (более 15 кг) и амфетамин (около 4 кг).

Сотрудники наркоконтроля с начала года пресекли деятельность 6 подпольных нарколабораторий, выявили 39 помещений, которые были специально оборудованы для выращивания наркосодержащих растений.

В 2017 году МВД выявило 5 нарколабораторий и 32 помещения для выращивания "травы".

 
 
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В Беларуси с начала 2018 года изъято более 675 кг наркотических средств и 35 кг психотропных веществ, сказано в сообщении МВД  со ссылкой на информацию главного...
 
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