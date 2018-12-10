Иностранных туроператоров могут обязать регистрировать юрлицо на территории Беларуси

Министерство спорта и туризма Беларуси предлагает обязать иностранных туроператоров регистрировать юрлицо на территории республики.

"Мы сейчас разрабатываем закон с механизмом защиты (потребителей туруслуг - ИФ). Мы будем предлагать, чтобы на территории Республики Беларусь иностранная туристическая компания могла работать только будучи резидентом Республики Беларусь", - заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил портной журналиста во вторник в Минске.

Таким образом, продолжил он, иностранный туроператор будет работать по белорусским законам. "Даже если форс-мажор, люди не пострадают, и не исчезнут, и не испарятся (туроператоры - ИФ), будут нести финансовую ответственность по нашим законам", - сказал замминистра.

По словам М.Портного, соответствующие поправки в туристическое законодательство начали разрабатываться в Беларуси в связи с ситуацией, возникшей летом из-за банкротства российского туроператора "Натали Турс".

""Натали Турс" обанкротилась, и некому что-то предъявить. Мы параллельно с нашими коллегами из России, с Сафроновым Олегом Петровичем, эту работу проводим, но она очень трудная и сложная", - сказал М.Портной.

Замминистра отметил, что в ведомстве совместно с заинтересованными также разрабатывается "механизм защиты потребителя туристических услуг от мошенников". Кроме того, предлагается разграничить ответственность туроператора и турагента.

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн.

Как сообщал ранее замминистра спорта и туризма Беларуси М.Портной, ущерб белорусских клиентов "Натали Турс" из-за отмены ее туров оценивается предварительно в 700 тыс. евро. По данным ведомства, из-за действий "Натали Турс" пострадали 400 жителей республики.