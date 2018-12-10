Названы самые туристические города мира

Сотню самых популярных среди туристов городов мира определила британская компания Euromonitor International.

Согласно исследованию Top 100 City Destinations 2018 Самым популярным в этом году стал Гонконг. Его посетило почти 30 миллионов туристов.



На втором месте - Бангкок. Третью строку рейтинга занял Лондон.

Также в первую десятку вошли Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала Лумпур и Шеньчжен.

Городской туризм продолжает набирать популярность, отмечают авторы рейтинга. Число его приверженцев за год выросло, по их оценке, на 5%.