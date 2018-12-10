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Названы самые туристические города мира
Сотню самых популярных среди туристов городов мира определила британская компания Euromonitor International.
Согласно исследованию Top 100 City Destinations 2018 Самым популярным в этом году стал Гонконг. Его посетило почти 30 миллионов туристов.
Также в первую десятку вошли Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала Лумпур и Шеньчжен.
Городской туризм продолжает набирать популярность, отмечают авторы рейтинга. Число его приверженцев за год выросло, по их оценке, на 5%.
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Сотню самых популярных среди туристов городов мира определила британская компания Euromonitor International. Согласно исследованию Top 100 City Destinations 2018 Самым популярным в этом...
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