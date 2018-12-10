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Беларусь намерена создать Национальную ассоциацию местных органов самоуправления – Мясникович

11.12.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь намерена создать Национальную ассоциацию местных органов самоуправления, заинтересована в привлечении опыта Совета Европы в этой сфере, заявил председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович во вторник в Минске.

"На мой взгляд, будет актуально, если мы сегодня конструктивно обсудим подходы по гармонизации белорусского законодательства с положениями Европейской Хартии местного самоуправления, вопросы создания Национальной ассоциации местных органов самоуправления (в том числе разработку "дорожной карты")", - сказал М.Мясникович, открывая семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов с участием экспертов Совета Европы.

Он также уточнил, что в апреле 2019 года планируется проведение конференции по созданию Национальной ассоциации местных органов самоуправления.

М.Мясникович также обратил внимание на необходимость развития областных ассоциаций местных Советов депутатов.

"Создание ассоциаций местных Советов депутатов в областях Беларуси — это перспективное направление деятельности по развитию местного самоуправления. И опыт работы Гродненской и Могилевской областных ассоциаций местных Советов депутатов — пусть небогатый, но свой собственный — этому свидетельствует", - заметил он.

"Будут рекомендации (экспертов Совета Европы - ИФ) — мы их постараемся использовать с учетом национальных интересов", - добавил председатель Совета Республики.

Как отметил М. Мясникович, учитывая значительный экспертный потенциал Совета Европы, Беларусь заинтересована в получении информации о лучших практиках стран — членов Совета в данной сфере.

По мнению спикера, "сильное и самостоятельное самоуправление и полноценное законодательство в данной сфере — это база для формирования эффективного гражданского общества и один из основных элементов социально-экономической стабильности в государстве".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь намерена создать Национальную ассоциацию местных органов самоуправления, заинтересована в привлечении опыта Совета Европы в этой сфере, заявил...
 
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