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Всем участникам Европейских игр раздадут беларуские презервативы
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В Минске уже продают презервативы Indigo с логотипом Европейских игр − беларуский бренд стал официальным партнёром спортивных соревнований,
Сейчас выпущена лимитированная партия, которую можно найти в аптеках города. Причём презервативы можно будет купить не только в стандартной линейке, но и в премиальном сегменте (презервативы в капсульной упаковке). Напомним, за упаковку этих презервативов беларуское агентство Fabula Branding
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В Минске уже продают презервативы Indigo с логотипом Европейских игр − беларуский бренд стал официальным партнёром спортивных соревнований, пишет Tribuna.com....
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