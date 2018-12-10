Всем участникам Европейских игр раздадут беларуские презервативы

В Минске уже продают презервативы Indigo с логотипом Европейских игр − беларуский бренд стал официальным партнёром спортивных соревнований, пишет Tribuna.com. Презервативы раздадут всем делегациям и участникам Европейских игр в июне 2019 года. Надеемся, им понравится качество беларуской продукции.

Сейчас выпущена лимитированная партия, которую можно найти в аптеках города. Причём презервативы можно будет купить не только в стандартной линейке, но и в премиальном сегменте (презервативы в капсульной упаковке). Напомним, за упаковку этих презервативов беларуское агентство Fabula Branding получило бронзу на престижном международном фестивале упаковки Pentaward-2018.