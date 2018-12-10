Горбуша против сёмги. Как выбрать красную рыбу к новогоднему столу?

Сёмга и форель считаются самыми популярными видами красной рыбы — именно их, сэкономив на чём-нибудь ещё, граждане стараются купить к праздничному столу.

Как выбирать?

Чтобы не переплатить, смотрите на упаковку, внешний вид, условия хранения и дату изготовления. Иначе можно наткнуться на неликвид: к примеру, последняя экспертиза слабосолёного лосося в ломтиках показала, что 9 из 38 образцов имели гнилостный запах, 11 — содержали в составе консерванты — бензойную и/или сорбиновую кислоты, а ещё в 2 нашли кишечную палочку и стафилококк.

Лососёвые виды рыб в ломтиках должны храниться при температуре от 0 до −8 градусов. Первое, что должно насторожить при выборе лососёвых в любой упаковке, — наличие лишней влаги. Рыба не должна «течь» и расслаиваться, а плёнка, в свою очередь, должна достаточно плотно прилегать к тушке. И конечно, обратите внимание на состав продукта: желательно, чтобы в нём значились только рыба и соль.





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Эксперты уверены: ждать сильного обвала цен, а тем более сейчас, когда вылов закончен и приближается Новый год, не стоит.





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Как самостоятельно посолить рыбу к празднику?

Безопасный посол: 2–3 суток.

Берём: любую красную рыбу — суховатые кижуч и кету, более жирные — форель, сёмгу, нерку. Самая дешёвая — горбуша, её мясо сероватого оттенка и хуже держит форму при нарезке.

Разделываем:

удобнее всего ножницами;

нарезать легче, если рыба не до конца разморозилась.

Отрежьте хвост и голову. Счистите чешую. Помойте. Надрежьте кожу по хребту. Отделите хребет с одной стороны, дойдите рукой до позвоночника и отделите всё мясо спинки от костей. Вырежьте ножницами брюшные плавники. Переверните рыбу так, чтобы отделяемая часть оказалась внизу, а кости сверху. Помогая себе ножом, отделите от мяса рёбра, потом хвостовую часть хребта. Отделите спинной плавник, затем вырежьте плавник снизу хвостовой части. Отделите ножом хребет со второй половины рыбы.

У вас получились две половинки филе красной рыбы.

Солим:

Смешайте 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли (на 1 кг филе). Посыпьте толстым слоем мясо. Сложите рыбу, чтобы кожа оказалась наружу. Положите в посуду с крышкой. Прикройте плёнкой. Если рыба толстая — можно положить небольшой груз.

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