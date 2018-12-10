Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар отскочил на старте торгов, биткойн -98.61.

Курс доллара вырос на 0,0085 рубля до 2,1298 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар подешевел на 0,0116 рубля и оказался на минимуме за две недели.

Курс евро упал на 0,0051 рубля до 2,4184 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0036 рубля до 3,2004 BYN/100 RUB, а вчера рубль РФ подскочил в цене сразу на 0,0146 рубля.

Bitcoin − 3440.62$ (-98.61);

Bitcоin Cash/ВСС – 99.47$ (-3.84);

DigitalCash − 69.72$ (-2.38);

Еthеreum − 90.32$ (-2.1);

ZCаsh − 56.63$ (-2.66);

Monеro − 43.63$ (-3.17).



