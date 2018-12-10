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Водитель лесовоза решил подкачать колесо и оно взорвалось
11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
10 декабря 2018 в Кобринский РОВД поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что на излечение с тяжелыми травмами доставлен 45-летний житель Кобринского района.
Работой следственно-оперативной группы на месте происшествия было установлено, что водитель лесовоза одной из организаций района перед рейсом подкачивал колесо, в результате чего произошла его разгерметизация и взрыв.
Мужчина был травмирован стопорным и обжимным кольцами
Кобринским РОСК по данному факту проводится проверка. Изъята техническая документация и документация по охране труда.
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10 декабря 2018 в Кобринский РОВД поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что на излечение с тяжелыми травмами доставлен 45-летний житель Кобринского...
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