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Двух подростков разыскивают в Брестской области, оба ушли из общежитий

11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области разыскивают двух подростков. Молодые люди ушли из общежитий своих учреждений образования, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61440.php

Двух подростков разыскивают в Брестской области, оба ушли из общежитий

В милицию 10 декабря обратился мастер одного из лицеев Барановичей. Мужчина сообщил, что 7 декабря около 15.40 из общежития ушел 17-летний учащийся. О его местонахождении педагогам ничего не известно. Это не первый случай, когда подростка разыскивают.

Аналогичный случай произошел 9 декабря в Ляховичах. В местное РОВД обратилась воспитатель общежития аграрного колледжа. Правоохранителям она рассказала об исчезновении 16-летней учащейся. Первокурсница ушла из общежития 9 декабря около 16.20. Где она может находиться, до сих пор неизвестно.

 
 
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В Брестской области разыскивают двух подростков. Молодые люди ушли из общежитий своих учреждений образования, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В милицию 10...
 
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