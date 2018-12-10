|
Двух подростков разыскивают в Брестской области, оба ушли из общежитий
11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области разыскивают двух подростков. Молодые люди ушли из общежитий своих учреждений образования, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В милицию 10 декабря обратился мастер одного из лицеев Барановичей. Мужчина сообщил, что 7 декабря около 15.40 из общежития ушел 17-летний учащийся. О его местонахождении педагогам ничего не известно. Это не первый случай, когда подростка разыскивают.
Аналогичный случай произошел 9 декабря в Ляховичах. В местное РОВД обратилась воспитатель общежития аграрного колледжа. Правоохранителям она рассказала об исчезновении 16-летней учащейся. Первокурсница ушла из общежития 9 декабря около 16.20. Где она может находиться, до сих пор неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области разыскивают двух подростков. Молодые люди ушли из общежитий своих учреждений образования, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В милицию 10...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)