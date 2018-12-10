В Кобрине капитан погранзаставы с оркестром встречал из роддома супругу с ребенком

10 декабря, пациенты и работники Кобринского роддома стали свидетелями необычной церемонии выписки.



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Дело в том, что сотрудники Пинского погранотряда торжественно встречали из родильного дома супругу начальника погранзаставы "Дивин" - капитана Вадима Бузука.



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По словам официального представителя Пинского пограничного отряда Михаила Бут-Гусаима, такое мероприятие впервые было проведено несколько лет назад. И теперь жены командиров подразделений пограничного отряда традиционно покидают стены роддомов именно так.



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В семье Бузук новорожденная девочка появилась на свет 4 декабря. С именем для дочери супруги пока еще не определились.



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В этот торжественный для семьи день, Вадим и Виолетта принимали поздравления от представителей офицерского собрания и женсовета воинской части. А особенно памятным момент выписки из роддома сделали мелодии, прозвучавшие в исполнении оркестра Пинского погранотряда.