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Турнир робототехники «РобоФэст» проводится в Бресте 14 - 16 декабря 2018г.

11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Место проведения мероприятия - г. Брест, ул. Московская 275, Филиал "Брестский областной Дворец культуры" Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61437.php

Турнир робототехники «РобоФэст» проводится в Бресте 14 - 16 декабря 2018г.

Открытие турнира - 15 декабря (суббота) в 10:00.

Турнир предусматривает проведение соревнований в следующих категориях:

- Мобильная робототехника (процессор семейства Atmel, в том числе Arduino) (возраст участников 10 – 17 лет);

- Кегельринг ( LEGO EV3) (возраст участников 10 – 17 лет);

- Траектория ( LEGO EV3) (возраст участников 10 – 17 лет);

- Робо сумо ( LEGO EV3) (возраст участников 10 – 17 лет);

- Конструирование и программирование (LEGO WEDO, WEDO 2.0) (возраст участников 6 – 8 и 8 – 10 лет).

 
Теги: Брест
 
 
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Место проведения мероприятия - г. Брест, ул. Московская 275, Филиал "Брестский областной Дворец культуры" Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов». ...
 
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