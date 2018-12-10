|
Турнир робототехники «РобоФэст» проводится в Бресте 14 - 16 декабря 2018г.
11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Место проведения мероприятия - г. Брест, ул. Московская 275, Филиал "Брестский областной Дворец культуры" Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов».
Открытие турнира - 15 декабря (суббота) в 10:00.
Турнир предусматривает проведение соревнований в следующих категориях:
- Мобильная робототехника (процессор семейства Atmel, в том числе Arduino) (возраст участников 10 – 17 лет);
- Кегельринг ( LEGO EV3) (возраст участников 10 – 17 лет);
- Траектория ( LEGO EV3) (возраст участников 10 – 17 лет);
- Робо сумо ( LEGO EV3) (возраст участников 10 – 17 лет);
- Конструирование и программирование (LEGO WEDO, WEDO 2.0) (возраст участников 6 – 8 и 8 – 10 лет).
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by