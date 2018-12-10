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Дискаунтер 5: «Продтовары» обновили формат магазина. Смотрите большой обзор низких цен

11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В воскресенье свои двери для покупателей распахнул обновленный магазин ОАО «Продтовары», расположенный на Махновича, 36. Ранее здесь располагался магазин «Продтовары 20», однако после обновления посетители попадают в «Дискаунтер 5». Что же изменилось в нем и, самое главное, действительно ли цены ниже, чем в других магазинах города? Об этом читайте в нашем материале!

Дискаунтер 5: «Продтовары» обновили формат магазина. Смотрите большой обзор низких цен

Кстати, постарались для вас сфотографировать те товары, которые нас порадовали ценой. Смотрите фотографии под спойлерами - там много полезной информации!

Итак, площадь обновленного магазина выросла почти вдвое. Также он превосходит по размеру остальные дискаунтеры торговой сети «Продтовары». И имеет определенные отличия от них. Например, товары здесь выставлены не только на паллетах, но и на стеллажах. А проходы между ними по ширине напоминают гипермаркет, а не магазин низких цен.

Дискаунтер 5: «Продтовары» обновили формат магазина. Смотрите большой обзор низких цен

Таким образом в компании «Продтовары» нашли оптимальное сочетание между упрощением выкладки товара и удобством для клиентов. Что довольно хорошо для последних!

Дискаунтер 5: «Продтовары» обновили формат магазина. Смотрите большой обзор низких цен

Ассортимент предлагаемой продукции также огромен: здесь можно найти практически все, что необходимо обычному покупателю. Мясные и молочные продукты, хлеб, консервы, крупы, напитки, сладости, питание для детей, бытовая химия - это все в достаточных количествах представлено в новом дискаунтере.

Дискаунтер 5: «Продтовары» обновили формат магазина. Смотрите большой обзор низких цен

Например, спагетти от Gallina Blanca теперь можно купить за 1,74 руб., хотя их стоимость еще неделю назад в старом магазине «Продтовары 20» была выше почти на рубль. Похожая ситуация и с макаронными изделями «Бабочки» от MAKFA. Стоимость пачки составляет 1,49 руб. вместо 1,90 руб. За килограмм пропаренного риса нужно отдать 1,86 руб., килограмм гречки в зависимости от вида - от 0,87 до 1,11 руб.

Цены на некоторые макаронные изделия и крупы есть на фото под спойлером ниже. Открывайте и смотрите

 
 
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В воскресенье свои двери для покупателей распахнул обновленный магазин ОАО «Продтовары», расположенный на Махновича, 36. Ранее здесь располагался магазин...
 
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