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Машина в кредит, трое детей, только устроился дальнобойщиком, а попался пьяным в Польше

11.12.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два дня назад в районе Лодзи польские полицейские остановили пьяного 33-летнего белоруса за рулем грузовика на трассе А1. Задержанным оказался житель Гродно, который совсем недавно устроился водителем в транспортную компанию в Белостоке. Показания прибора — 3,36 промилле. Говорят, пил прямо за рулем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61436.php

Машина в кредит, трое детей, только устроился дальнобойщиком, а попался пьяным в Польше

Полицейские возвращались к месту базирования с мероприятия по охране правопорядке в рамках всемирного климатического саммита, который в эти дни проходит в Польше. Грузовик Renault привлек их внимание тем, что фура двигалась по всей ширине трассы A1, пишет ochrona24.info. Полицейские решили остановить автомобиль, подозревая, что его водитель может быть пьян. Их догадки подтвердились. У 33-летнего белоруса обнаружили в крови 3,36 промилле алкоголя. Он ехал после разгрузки в Сокулке в Берлин.

Как сообщает «Блог Гродно», задержанный оказался водителем из Гродно, который всего несколько недель как устроился на работу в транспортную компанию в Белостоке. «У него машина куплена в кредит, в семье трое детей. Его уволят, это даже не обсуждается, — сказали гродненцы, которые также работают в той компании. — Мы с коллегами совершенно не понимаем, чем думал этот человек, когда вел грузовик в таком состоянии. Ведь он мог натворить таких бед, за которые расплачивался бы всю жизнь. Говорят, пил по пути в Берлин прямо за рулем. Мы все работаем здесь добросовестно, а новые ребята чаще всего приходят по рекомендациям, и нам действительно стыдно, что такой человек попал в наш коллектив».

 
Теги: Гродно
 
 
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Два дня назад в районе Лодзи польские полицейские остановили пьяного 33-летнего белоруса за рулем грузовика на трассе А1. Задержанным оказался житель Гродно,...
 
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