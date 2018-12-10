Как узнать, есть ли вы в базе «тунеядцев»? Подробная инструкция







С 1 декабря в Беларуси заработала база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Как узнать, есть ли вы в этих списках? Смотрите подробную инструкцию.

Воспользоваться данной услугой гражданин может только в отношении себя ЛИЧНО.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор: логин и пароль.

Для получения электронной цифровой подписи гражданин обращается в республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК и проходит регистрацию на Едином портале электронных услуг согласно инструкции. Услуга платная.

Подробная информация по получению электронной цифровой подписи – здесь .

Для получения уникального идентификатора гражданину необходимо обратиться:

— в службу «Одно окно» и предъявить паспорт. На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдается уникальный идентификатор: логин и пароль;

— в Национальный центр электронных услуг по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов. Режим работы: понедельник-пятница 8.00-19.00. Телефон: +375 17 229 30 00 доб. 707

Уникальный идентификатор выдается бесплатно.

Подробная информация по получению уникального идентификатора – здесь .

ВТОРОЙ ШАГ

Необходимо авторизоваться на портале: осуществить вход в личный кабинет.

Авторизация осуществляется согласно способу регистрации: с использованием уникального идентификатора либо с использованием средств электронной цифровой подписи.

ТРЕТИЙ ШАГ

После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и получить ответ.

Также для получения информации о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных, можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту Вашей регистрации посредством телефонного звонка или письменного обращения, в том числе и на адрес электронной почты комиссии.

При этом для идентификации гражданина необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.