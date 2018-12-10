На пути к заветной 1000 рублей. Реальные зарплаты почти в 3 раза опережают производительность труда

Реальные зарплаты белорусов растут заметно быстрее производительности труда. Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%, следует из данных Белстата. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как ситуация отличается по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%.

По росту производительности труда лидируют Гродненская область (+6,1%), Витебская (+6%) и Минск (+4,9%), а в аутсайдерах по этому показателю Могилевская и Гомельская области (+3,1% и +3,4% соответственно).



Инфографика Белстата

При этом Гомельская область лидирует по росту реальных зарплат (+13,6%), следом по этому показателю идут Витебская и Брестская области (+13,5% и +12,8%). Меньше всего реальные заработки выросли в Минске (+11%) и Могилевской области (+11,3%).

Напомним, в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе - декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей.

Ранее в Нацбанке отмечали , что рост реальных зарплат, который превышает рост производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления.

О том, что искусственное повышение зарплат приведет к росту инфляции и девальвации, говорят и экономисты.

Напомним, Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

«После ускорения в текущем году рост заработной платы в номинальном выражении можно было бы в целом поддерживать в течение двух лет на уровне, соответствующем инфляции», — считают эксперты МВФ.

Кроме того, как полагают аналитики фонда, давление на инфляцию в Беларуси в результате быстрого роста заработной платы, возможно, проявилось еще не в полной мере.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам , должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января — декабря). В декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года . При этом производительность труда и зарплаты, как прогнозируется, должны расти в одном темпе.

— Этот прирост на 100 рублей (прирост по сравнению с прогнозируемым зарплатным показателем в декабре этого года. — Прим. ред.) — средний по году, он полностью увязан с темпами производительности труда, — уточнил ранее министр экономики Дмитрий Крутой. — И мы специально делали, чтобы в следующем году в макроэкономической балансировке не было никаких разрывов между ростом реальной заработной платы и темпами производительности труда. Поэтому производительность и зарплата растут в одних темпах — 103,5%. Здесь никаких дисбалансов не возникнет.

Напомним, 24 апреля Александр Лукашенко во время выступления с посланием народу и парламенту заявил , что зарплата населения должна напрямую зависеть от эффективности организации производства.

«Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение», — сказал он и подчеркнул, что создание высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно зарабатывать, а не получать, — критерий оценки работы органов власти на местах.