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На пути к заветной 1000 рублей. Реальные зарплаты почти в 3 раза опережают производительность труда
Реальные зарплаты белорусов растут заметно быстрее производительности труда. Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%, следует из данных Белстата. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как ситуация отличается по регионам.
Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе-сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%.
По росту производительности труда лидируют Гродненская область (+6,1%), Витебская (+6%) и Минск (+4,9%), а в аутсайдерах по этому показателю Могилевская и Гомельская области (+3,1% и +3,4% соответственно).
При этом Гомельская область лидирует по росту реальных зарплат (+13,6%), следом по этому показателю идут Витебская и Брестская области (+13,5% и +12,8%). Меньше всего реальные заработки выросли в Минске (+11%) и Могилевской области (+11,3%).
Напомним, в декабре этого года, по планам правительства,
Ранее в Нацбанке
О том, что искусственное повышение зарплат приведет к росту инфляции и девальвации,
Напомним, Международный валютный фонд
«После ускорения в текущем году рост заработной платы в номинальном выражении можно было бы в целом поддерживать в течение двух лет на уровне, соответствующем инфляции», — считают эксперты МВФ.
Кроме того, как полагают аналитики фонда, давление на инфляцию в Беларуси в результате быстрого роста заработной платы, возможно, проявилось еще не в полной мере.
Средняя зарплата белорусов в 2019 году,
— Этот прирост на 100 рублей (прирост по сравнению с прогнозируемым зарплатным показателем в декабре этого года. — Прим. ред.) — средний по году, он полностью увязан с темпами производительности труда, — уточнил ранее министр экономики Дмитрий Крутой. — И мы специально делали, чтобы в следующем году в макроэкономической балансировке не было никаких разрывов между ростом реальной заработной платы и темпами производительности труда. Поэтому производительность и зарплата растут в одних темпах — 103,5%. Здесь никаких дисбалансов не возникнет.
Напомним, 24 апреля Александр Лукашенко во время выступления с посланием народу и парламенту
«Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение», — сказал он и подчеркнул, что создание высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно зарабатывать, а не получать, — критерий оценки работы органов власти на местах.
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Реальные зарплаты белорусов растут заметно быстрее производительности труда. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как ситуация отличается по регионам.
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