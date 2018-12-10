В Гомеле пройдет мини-ярмарка вакансий. Кто предложит работу?

В управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома пройдет мини-ярмарка вакансий для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Подробности сообщают «Гомельские ведомости».

Работу гомельчанам предложат Гомельский завод литья и нормалей, Гомельский мясокомбинат, ООО «Климуть авто Гомель», филиал СУ-165 Стройтреста № 14.

Кроме того, в ходе мероприятия безработные смогут проконсультироваться о том, как узнать, есть ли ты в базе «тунеядцев» .

Мини-ярмарка вакансий пройдет 12 декабря с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Пролетарская, 18.