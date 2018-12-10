Суда над убийцей участкового из Ивацевичского района не будет

Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование об убийстве и покушение на убийство участковых в Ивацевичском районе.

Как сообщает СК со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, житель д. Бобровичи был зарегистрирован в качестве охотника с 1987 года и имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. Однако оказалось, что он нездоров: комплексная судебно психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось.

Также сообщается, что СК тщательно проверил слухи о возможной причастности милиционера к браконьерству и «травли» обвиняемого сотрудниками милиции.

«В ходе расследования уголовного дела эта информация была тщательно проверена, однако своего объективного подтверждения не нашла. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, который рассмотрит вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер безопасности и лечения», - сообщили в СК.