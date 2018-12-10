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Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?
Как правильно и безопасно установить ёлку, мы спросили в программе
Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
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Как правильно и безопасно установить ёлку, мы спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.
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