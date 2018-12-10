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Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?

11.12.2018 12:38 — Разное | СТВ  
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Как правильно и безопасно установить ёлку, мы спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.

Почему ёлку нельзя ставить близко к окну?

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Она не должна устанавливаться вблизи горючих материалов. Это подальше от штор и других горючих изделий. Огонь может распространиться, поэтому лучше ёлку чуть сдвинуть к стене, подальше от штор. И обязательно использовать гирлянды, которые должны быть сертифицированы и безопасны.


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Теги: Гродно
 
 
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Как правильно и безопасно установить ёлку, мы спросили в программе «Большой город» заместителя начальника Минского городского управления МЧС.
 
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