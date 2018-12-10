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В Беларуси выросло число безработных и поубавилось вакансий. Где сложнее всего найти работу
В Беларуси в ноябре выросло число безработных и сократилось количество вакансий. Так, на начало декабря было 78,5 тысячи вакансий (из которых 64,8% для рабочих), а месяцем
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря составил 0,3%. В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, в Минской области — 0,3%, а в Минске − 0,1%.
На 1 декабря в Беларуси было 14,2 тысячи официальных безработных, а месяцем
Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 декабря составил 0,2 безработных на одну вакансию (год назад — 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработных на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2, в Минске и Минской области − 0,1 безработных на вакансию.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах сложнее всего найти работу.
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