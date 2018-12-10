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Верховный суд представил статистику дел о банкротстве

11.12.2018 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Верховный суд представил статистику дел о банкротстве

фото: банкротов.net

В списке 2217 дел. Из них 197 – дела предприятий, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся полностью государственные или имеющие долю государства в уставном фонде, градообразующие и бюджетообразующие организации.

Общее количество дел об экономической несостоятельности, находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 1 декабря, составило 2217. Подавляющее большинство дел – о банкротстве коммерческих фирм (91%).

На начало декабря в производстве находилось 197 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.  

Так, в ноябре экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности в отношении ОАО «Гомельский жировой комбинат».

В отчетном периоде экономическим судом Могилевской области завершено ликвидационное производство в отношении областного коммунального унитарного производственного предприятия «Могилевоблпроектремстрой»).

Экономическим судом Гродненской области завершено ликвидационное производство в отношении открытого акционерного общества «Лидаремстрой №4»).

Экономический суд Витебской области завершил ликвидационное производство в отношении коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Степановичи».

 
 
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В списке 2217 дел. Из них 197 – дела предприятий, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся полностью государственные или имеющие...
 
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