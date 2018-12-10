Трилесинская средняя школа давно стала площадкой для проведения районных спортивных состязаний. Оно и понятно — наличие бассейна, спортзала с удобной зоной для болельщиков, «тренажерки», да и в целом комфортная обстановка позволяют провести полноценные соревнования по многим видам спорта.

В пример своим подчиненным в минувшую субботу руководящий состав района в очередной раз прибыл в Трилесино, чтобы посостязаться друг с другом в плавании.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Трилесинской средней школе прошли соревнования по плаванию Трилесинская средняя школа давно стала площадкой для проведения районных спортивных состязаний. Оно и понятно — наличие бассейна, спортзала с удобной зоной для...