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В Трилесинской средней школе прошли соревнования по плаванию
11.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
Трилесинская средняя школа давно стала площадкой для проведения районных спортивных состязаний. Оно и понятно — наличие бассейна, спортзала с удобной зоной для болельщиков, «тренажерки», да и в целом комфортная обстановка позволяют провести полноценные соревнования по многим видам спорта.
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Трилесинская средняя школа давно стала площадкой для проведения районных спортивных состязаний. Оно и понятно — наличие бассейна, спортзала с удобной зоной для...
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