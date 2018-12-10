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Главное музыкальное открытие года Украины - группа KAZKA - приедет в Минск с концертом

11.12.2018 13:09 — Разное | Tut.by  
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Группа KAZKA отправляется в первый мировой тур, включающий города Европы, Прибалтики и Соединенных штатов Америки. В Минске KAZKA выступит 14 марта на сцене «Прайм-холла».


Фото предоставлено организаторами

Что такое KAZKA?

KAZKA — это сенсация года, первая украиноязычная группа, попавшая в топ-10 Global Shazam и топ-100 лучших клипов на YouTube. Это уникальный тембр вокалистки Саши, виртуозность свирельщика Дмитрия и мастерство мультиинструменталиста Никиты. KAZKA — это и есть новая украинская музыка.

Какую музыку играет KAZKA?

Музыка KAZKA — это поп с элементами электро-фолка на украинском языке. Дебютный альбом группы KARMA состоит из десяти чувственных песен, десяти честных историй о любви, разочаровании, надежде и мечтах. Главный хит «Плакала» собрал на YouTube более 76 миллионов просмотров и возглавил чарты в Украине, Латвии, Болгарии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Колумбии и России.

В каком составе появится KAZKA?

Вместе с неизменными солисткой Александрой, клавишником Никитой и мастером духовых инструментов Дмитрием в турне отправятся виртуозный барабанщик Евгений и трио хористок Дарина, Ярина и Василина.


Александра из KAZKA. Фото предоставлено организаторами

Когда: 14 марта 2019 года, 20.00.

Где: «».

Сколько: от 33 рублей.

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
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Группа KAZKA отправляется в первый мировой тур, включающий города Европы, Прибалтики и Соединенных штатов Америки. В Минске KAZKA выступит 14 марта на сцене...
 
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