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Главное музыкальное открытие года Украины - группа KAZKA - приедет в Минск с концертом
Группа KAZKA отправляется в первый мировой тур, включающий города Европы, Прибалтики и Соединенных штатов Америки. В Минске
Что такое KAZKA?
KAZKA — это сенсация года, первая украиноязычная группа, попавшая в топ-10 Global Shazam и топ-100 лучших клипов на YouTube. Это уникальный тембр вокалистки Саши, виртуозность свирельщика Дмитрия и мастерство мультиинструменталиста Никиты. KAZKA — это и есть новая украинская музыка.
Какую музыку играет KAZKA?
Музыка KAZKA — это поп с элементами электро-фолка на украинском языке. Дебютный альбом группы KARMA состоит из десяти чувственных песен, десяти честных историй о любви, разочаровании, надежде и мечтах. Главный хит «Плакала» собрал на YouTube более 76 миллионов просмотров и возглавил чарты в Украине, Латвии, Болгарии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Колумбии и России.
В каком составе появится KAZKA?
Вместе с неизменными солисткой Александрой, клавишником Никитой и мастером духовых инструментов Дмитрием в турне отправятся виртуозный барабанщик Евгений и трио хористок Дарина, Ярина и Василина.
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Группа KAZKA отправляется в первый мировой тур, включающий города Европы, Прибалтики и Соединенных штатов Америки. В Минске KAZKA выступит 14 марта на сцене...
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